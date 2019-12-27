«Лента.ру» запустила в TikTok челлендж для уставших от плохих новостей

«Лента.ру» запустила в TikTok челлендж, посвященный хорошим новостям.

Участникам флешмоба предоставляется шанс попасть на страницы издания, которое ежедневно читает четыре миллиона россиян. Для этого пользователям TikTok нужно снять короткий ролик о том, как они забирают в 2020 год только хорошие новости, и показать это в том числе с помощью танца. За основу предлагается взять песню рэпера Млечного «Хорошие новости», записанную специально для челленджа.

Видео необходимо промаркировать хештегом #хорошиеновости, а также подписаться на «Ленту.ру» в TikTok. Авторы наиболее оригинальных роликов получат три секретных приза. Некоторые пользователи уже приняли участие в челлендже:

@lentaru Возьми в 2020 год только хорошиеновости. Снимай Тиктоки, ставь тег, подписывайся на @lentaru! Лучшие тиктоки подписчиков попадут на сайт «Ленты»! ♬ Млечный_хорошиеновости - lentaru

TikTok — платформа для создания и просмотра коротких видео, созданная в 2016 году. В приложение встроен видеоредактор, который помогает быстро монтировать ролики и добавлять в них музыку и эффекты. Приложением пользуются миллионы пользователей в 150 странах по всему миру, по данным SensorTower, его скачали более 1,5 миллиарда раз. За 2019 году пользователи TikTok в России ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

«Лента.ру» стала одним из первых российских федеральных изданий, решивших активно производить контент в TikTok. Всего за несколько месяцев «Ленте.ру» удалось набрать более 12 тысяч подписчиков.

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