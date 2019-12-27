«Лента.ру» запустила в TikTok челлендж для уставших от плохих новостей

«Лента.ру» запустила в TikTok челлендж, посвященный хорошим новостям.
Участникам флешмоба предоставляется шанс попасть на страницы издания, которое ежедневно читает четыре миллиона россиян. Для этого пользователям TikTok нужно снять короткий ролик о том, как они забирают в 2020 год только хорошие новости, и показать это в том числе с помощью танца. За основу предлагается взять песню рэпера Млечного «Хорошие новости», записанную специально для челленджа.
Видео необходимо промаркировать хештегом #хорошиеновости, а также подписаться на «Ленту.ру» в TikTok. Авторы наиболее оригинальных роликов получат три секретных приза. Некоторые пользователи уже приняли участие в челлендже:
@lentaru
Возьми в 2020 год только хорошиеновости. Снимай Тиктоки, ставь тег, подписывайся на @lentaru! Лучшие тиктоки подписчиков попадут на сайт «Ленты»!♬ Млечный_хорошиеновости - lentaru
@takemewine
В нашей ленте только хорошие котоновости!☺️ #хорошиеновости♬ оригинальный звук - takemewine
@zavidova9
Я всегда шиперила Эльзу и Джека, а вы?😂 #хорошиеновости #elsacosplay #cosplay #frozen #frozen2 #новогоднийстиль #zavidova9♬ оригинальный звук - zavidova9
@tanyaolshanova27
Любые трудности преодолимы 🙏#хорошиеновости♬ Original Sound - Unknown
@ugolovnikov
Желаю всем в 2020 году только #хорошиеновости и позитив)) #ugolovnikov♬ оригинальный звук - ugolovnikov
@tikshok
#хорошиеновости Будь на позитиве вместе с LENTA.RU♬ Original Sound - Unknown
TikTok — платформа для создания и просмотра коротких видео, созданная в 2016 году. В приложение встроен видеоредактор, который помогает быстро монтировать ролики и добавлять в них музыку и эффекты. Приложением пользуются миллионы пользователей в 150 странах по всему миру, по данным SensorTower, его скачали более 1,5 миллиарда раз. За 2019 году пользователи TikTok в России ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.
«Лента.ру» стала одним из первых российских федеральных изданий, решивших активно производить контент в TikTok. Всего за несколько месяцев «Ленте.ру» удалось набрать более 12 тысяч подписчиков.