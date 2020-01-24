Школьников предупредили о смертельном исходе популярного флешмоба с розетками

Школьники из американского штата Массачусетс массово заставляют электрические розетки искриться, снимая видео для популярного флешмоба Outlet Challenge в приложении TikTok. Об этом пишет местный новостной сайт WHDH.

По данным пожарных, которых цитирует издание, подростки включают зарядки для смартфонов в сеть, а затем помещают между зарядкой и стеной монетку так, чтобы она касалась зубцов вилки. Таким образом ток электричества прерывается, розетка начинает искриться и дымиться.

Журналисты сообщают как минимум о двух случаях, когда из-за подобных действий подростков пришлось вызывать пожарных. Инциденты произошли в учебных заведениях городов Плимут и Уэстфорд. Пожарные предупреждают, что такие трюки с розетками могут обернуться денежными убытками, ожогами и даже смертельными исходами.

Отмечается, что школьники, ответственные за инцидент в Уэстфорде, будут наказаны. В отношении остальных в настоящий момент ведется расследование. Пожарные советуют родителям поговорить со своими детьми и предостеречь их от участия в челленджах, подобных Outlet Challenge.

Ранее съемка видео для TikTok привела к смерти 18-летнего блогера Кешава Кумара (Keshav Kumar) из Индии. Он случайно убил себя, воспользовавшись оружием матери при съемке ролика.

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