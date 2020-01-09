Личные данные пользователей популярной соцсети оказались под угрозой из-за СМС

В популярной соцсети TikTok обнаружили несколько уязвимостей, позволяющих получить личные данные ее пользователей. Об этой угрозе сообщает The Verge со ссылкой на специалистов по кибербезопасности компании Check Point.

В приложении, созданном для публикации коротких роликов, оказалось возможным с помощью отправки СМС заполучить доступ к аккаунтам пользователей TikTok. Для этого жертве необходимо перейти по фальшивой ссылке. После этого хакер сможет загружать или удалять видео от лица этого человека, а также изменять настройки приватности на уже опубликованных клипах.

По данным Check Point, в TikTok также есть брешь, дающая способность преступникам обмануть поклонников соцсети, переведя их на фальшивую страницу приложения, похожую на официальную. В компании подчеркнули, что использование СМС для взлома — один из самых популярных методов хакеров для получения доступа к смартфонам пользователей.

Специалисты уведомили разработчика обо всех уязвимостях в ноябре 2019 года, и к настоящему времени все недостатки были устранены. Представитель службы безопасности TikTok подчеркнул, что они приветствуют такие проверки в отношении их программ, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в сфере кибербезопасности.

Ранее студент полицейского колледжа из Петербурга Руслан Ахмедов записал в TikTok пародийные клипы о преимуществах работы полицейским, которые спровоцировали скандал. В одном из них он называл привилегией то, что граждане испытывают страх перед стражами порядка. В другом ролике он изображал ситуацию, при которой полицейский подкидывает запрещенные вещества невиновному человеку.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, создано китайской компанией ByteDance. Большая часть аудитории приложения — подростки и дети младшего возраста. США, Великобритания, Индия и Индонезия высказывали опасения в связи с наличием порнографии и возможных педофилов среди пользователей. Американским военным официально запретили пользоваться приложением из-за опасений в утечке личной информации.

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