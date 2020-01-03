МВД открестилось от клипов студента полицейского колледжа

Студент полицейского колледжа из Санкт-Петербурга, записавший пародийные клипы о сотрудниках полиции, не имеет отношения к правоохранительным органам. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает радиостанция «Говорит Москва»

«Данное учебное заведение к подразделениям ГУ МВД России отношения не имеет. Информация о том, что студенты проходят практику в подразделениях полиции Петербурга, не соответствует действительности», — открестились от автора клипов и его колледжа в силовом ведомстве.

2 января СМИ сообщили о скандале со студентом полицейского колледжа Русланом Ахмедовым. Он опубликовал в приложении TikTok короткие видео на тему работы в МВД. В одном он называет преимущества такой работы: в частности, страх со стороны простых граждан и любовь девушек к «парням в форме». В другом изображает по ролям ситуацию, в которой полицейский подкидывает запрещенные вещества невиновному человеку.

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