Участие школьников в учениях МВД признали незаконным

Прокуратура Татарстана провела проверку по факту привлечения школьников к учениям полицейских и признала его незаконным. Об этом в среду, 25 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, изначально проведение учений по пресечению массовых беспорядков планировалось провести в парке «Солнечный». Но глава сельского поселения Новотроицкое, где находится парк, ответил отказом из-за подготовки там новогодних мероприятий.

Руководивший тактико-строевым занятием сотрудник отдела МВД принял решение о переносе учений на территорию новотроицкой школы. По согласованию с администрацией учреждения в качестве статистов были привлечены 12 девятиклассников, выполнявших роль нарушителей общественного порядка. В ходе учений полицейские выстроились в живую цепь со щитами в руках и отрабатывали действия по пресечению ее разрыва при столкновениями с «нарушителями». При этом присутствовали директор школы и классный руководитель подростков.

В ходе проверки в прокуратуре пришли к выводу, что причастные к привлечению подростков должностные лица «поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся, нарушив их права и законные интересы». Районный отдел образования, в свою очередь, «не проконтролировал ситуацию и не предотвратил неправомерные действия со стороны администрации школы».

Прокуратура внесла представления в адрес главы Тукаевского района и начальника районного отдела МВД, поставив вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что учения полицейских с участием школьников попали на видео и возмутили пользователей сети.

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