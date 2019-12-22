В сети возмутились тренировкой Росгвардии со школьниками по разгону беспорядков

panteleevaaaaaa / Instagram

В соцсетях обсуждают видео из Татарстана, на котором запечатлена якобы тренировка росгвардейцев по действиям во время массовых беспорядков, причем в качестве нападающих выступили школьники. Ролик в воскресенье, 22 декабря, опубликовала у себя в Instagram-аккаунте пользователь @panteleevaaaaaa.

«Вот такие "учения" проводятся Росгвардией на школьниках 9 класса Новотроицкой школы Тукаевского района Татарстана. Сборы по линии МВД и учащихся. Задача сотрудников МВД была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи. Учеников просили нападать на Росгвардию, вооруженную щитами, те, в свою очередь, скручивали и давали отпор ученикам 9 класса», — говорится в подписи к видео.

Вскоре после публикации запись стали активно комментировать другие пользователи Instagram, при этом многих возмутило происходящее на видео.

Между тем информацию о тренировке с участием школьников агентству ТАСС уже опровергли в региональном управлении Росгвардии. Там подчеркнули, что сотрудники управления «отношения к указанным событиям не имеют».

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