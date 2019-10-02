Полицейские подстрелили мигранта в погоне за его похитителями из Росгвардии

В Санкт-Петербурге полицейские ранили мигранта, которого похитили сотрудники Росгвардии, вымогавшие у него семь тысяч рублей. Об этом в среду, 2 октября, сообщает издание Baza.

По данным издания, инцидент произошел в Красносельском районе города. Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) пытались задержать двоих бойцов Росгвардии, которые вымогали у гастарбайтера семь тысяч рублей. Полицейские решили брать росгвардейцев с поличным в момент передачи денег.

Однако, когда подозреваемые увидели оперативников, то силой затолкали мигранта в служебный автомобиль Lada и попытались скрыться. Началась погоня, в ходе которой полицейские открыли огонь по машине подозреваемых; одна из пуль случайно попала в потерпевшего. После этого росгвардейцы на ходу выбросили из автомобиля вначале раненого мигранта, а затем и взятку. Однако вскоре подозреваемых задержали. Потерпевший был госпитализирован, после выздоровления его ожидает депортация из России.

27 сентября сообщалось, что МВД по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания нарушителя на трассе «Симферополь-Евпатория». Мужчина ехал на большой скорости с заклеенными номерами и несколько раз выезжал на встречную полосу движения.

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