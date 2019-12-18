В столичный роддом из-за конфликта докторов с главврачом приехала Росгвардия

@DrAnastasy / Twitter

Сотрудники Росгвардии и полицейские приехали в гинекологическую больницу №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) и с автоматами в руках выстроились в коридоре медучреждения. По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы Всеволод Галкин, который под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения якобы вынуждает врачей увольняться. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Пациенты больницы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой с требованием рассмотреть законность оснований для увольнения врачей и отменить решение о закрытии больницы. Они заявили, что главврач Галкин принуждает всех врачей к увольнению по собственному желанию в связи с закрытием медучреждения якобы на основании решения департамента здравоохранения Москвы, которое он «никому не предоставлял».

Сами врачи записали видеообращение, в котором заявили, что им не дают работать. Они не согласились с тем, что больница не может оказывать помощь пациентам.

В профсоюзе связали закрытие больницы со строительством нового элитного жилого комплекса. По словам Васильевой, одному из врачей предлагали два миллиона рублей за увольнение по собственному желанию.

Больница была основана в 1978 году на базе старейшего городского родильного дома. Ежегодно врачи больницы оперируют в среднем пять тысяч женщин.

Дополнение: Департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о закрытии больницы. В учреждении планируется сделать ремонт. «Медицинская направленность объекта будет сохранена. Корпуса остаются в системе департамента здравоохранения», — пояснили в ведомстве.

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