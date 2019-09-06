Врачи еще одной российской больницы объявили забастовку

Сотрудники двух отделений больницы №6 в Перми пожаловались на переработки и копеечные зарплаты и начали итальянскую забастовку, пока руководство не повысит им оклады и не оплатит все переработки. Об этом сообщается на YouTube-канале независимого профсоюза «Альянс врачей».

«Мы так больше не можем, мы устали от отсутствия нормальных условий труда, от того, что нашу работу не ценят и нас не уважают. Мы больше не будем выполнять работу за троих-четверых-пятерых. Мы отказываемся от всех переработок, совмещений, будем работать только в рамках должностных обязанностей», — сказал заведующий травматологическим отделением клиники Александр Ивченков.

Заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова добавила, что в 2019 году пять ее врачей уволились и кадров не хватает. В министерстве здравоохранения Пермского края о проблеме нехватки докторов знают, но ситуация не меняется.

Итальянская забастовка — вид протеста рабочих, при котором сотрудники выполняют лишь все положенные им по договору обязанности. Например, они отказываются оставаться на работе после окончания официального рабочего дня, не берут переработки, не берут на себя задачи других работников.

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