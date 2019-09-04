Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга

В челябинском городе Трехгорный руководство единственной в населенном пункте больницы уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. Как рассказали коллеги специалиста, это произошло из-за того, что он затронул тему зарплат врачей, передает Ura.ru.

В отделении хирургии подтвердили увольнение, но отказались от других комментариев. Исполняющий обязанности главврача Сергей Рычков также отказался давать объяснения, сославшись на то, что Трехгорный — закрытый город, и у него «строгая установка никакой информации не давать».

Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата. Редькин рассказывал, что при увольнении даже одного врача нагрузка на остальных вырастет на четверть. Он отметил, что, когда медики попросили начальника решить ситуацию, тот ответил, что они ничего не делают, а получают и требуют слишком много. Все врачи написали заявления на сентябрь. В Минздраве эту информацию не подтвердили.

3 сентября 12 медсестер Александровской больницы Владимирской области массово отозвали заявления на увольнение, так как им полностью сохранили зарплату. Медицинские работницы объявили сохранение зарплаты условием возвращения на работу. До этого в больницы вернулись хирурги Нижнего Тагила, которые также собрались увольняться из-за возросших нагрузок и низких зарплат.

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