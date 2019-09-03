Российские медсестры массово отозвали заявления на увольнения

Все 12 медсестер Александровской больницы во Владимирской области отозвали заявления на увольнение, так как им полностью сохранили зарплату. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова, передает РИА Новости.

Договоренностей с медсестрами удалось достигнуть на встрече главы департамента здравоохранения. Утверждается, что все участвующие в разговоре сотрудницы высказали желание продолжить работать в больнице.

О массовом написании заявлений на увольнение стало известно 30 августа — медсестры написали их из-за сокращения стимулирующих выплат. Как пояснил главврач Александровской больницы Александр Обидин, из-за этого зарплата медсестер уменьшится на сумму от 400 до 1,5 тысяч рублей. Сейчас они получают около 32-35 тысяч в месяц.

31 августа сообщалось, что медсестры отзовут заявления, если им сохранят надбавки к зарплате. Помимо этого медсестры попросили выделить санитара для помощи в транспортировке тяжелобольных пациентов и уходе за ними.

Это не первый случай массового увольнения медработников. 22 августа из нижнетагильской ЦГБ №1 уволились шесть хирургов, до этого трое уволились из Демидовской больницы. Врачи объяснили это возросшими нагрузками, нехваткой кадров и низкими зарплатами. Медики согласились вернуться на работу после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей».

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