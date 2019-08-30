В российской больнице из-за зарплат массово уволились медсестры

В Александровской районной больнице Владимирской области сразу 12 медсестер написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщил главный врач больницы Александр Обидин, передает ТАСС.

«Это связано с тем, что мной сокращены стимулирующие выплаты в связи с перевыполнением дорожной карты по заработной плате», — сказал Обидин.

Как рассказал главврач, медсестры, написавшие заявления, получают около 32-35 тысяч рублей в месяц. После сокращения стимулирующих выплат их зарплата уменьшится на сумму от 400 до 1,5 тысячи рублей. Всего в больнице работают около 500 медсестер. Если написавшие заявления сотрудницы не заберут их, 10 сентября станет их последним рабочим днем.

Сейчас больница ищет им замену. «Но мы надеемся, что до 10 сентября уговорим хотя бы большую часть остаться», — отметил главврач.

22 августа из нижнетагильской ЦГБ №1 уволились шесть хирургов, до этого трое уволились из Демидовской больницы. Главврачей учреждений отстранили на время проверки, однако хирурги согласились вернуться на работу после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей». Спустя неделю их восстановили на работе.

Ранее в августе президент России Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом, а также остался недоволен тем, что происходит с зарплатами врачей. «Вот мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике регионов. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе — там близко ничего нет подобного», — сказал глава государства. Он поручил правительству «внимательно посмотреть», как выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты.

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