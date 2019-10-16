Российские врачи забаррикадировались от ОМОНа в закрытом тубдиспансере

В Чернавском поселке Курганской области закрыли туберкулезный диспансер, после чего врачи забаррикадировались на кухне и в столовой больницы и продолжают лечить пациентов. Об этом сообщает профсоюз «Альянс врачей» в своем Twitter.

«В семь утра в тубдиспансер пришли какие-то люди и стали опечатывать двери, изымать оборудование и отбирать ключи. <...> Полиция приехала и попросила предоставить документы о закрытии. Их ни у кого не оказалось. Этих документов в принципе не существует», — говорится в сообщении.

После этого пациенты вернулись в больницу, а медики продолжили работать. Отмечается, что в отделе кадров просят сотрудников тубдиспансера подписать документы об увольнении, но они отказываются. В ответ на действия медиков администрация больницы отключила трансформаторную будку, обесточив тубдиспансер и оставив без тепла и света тяжелобольных пациентов, уточняет профсоюз.

Главный врач тубдиспансера Юлиана Просвирнина, в свою очередь, заявила, что она имеет право закрыть учреждение самовольно без какого-либо согласования.

Бывшие сотрудники и пациенты диспансера заняли помещение кухни — плиты в помещении продолжают работать от резервных генераторов, сообщает Znak. По словам забаррикадировавшихся на кухне людей, полиция требует, чтобы они покинули здание тубдиспансера. На место происшествия прибыл ОМОН.

По информации Znak, решение о закрытии тубдиспансера было принято в сентябре якобы из-за необходимости ремонта здания, которое, по словам чиновников, находится в аварийном состоянии. Однако медики считают, что их хотят оставить без работы. Закрытие учреждения они считают незаконным.

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