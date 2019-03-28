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Российский врач объяснила смех сотрудниц роддома над зарплатами

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Врач роддома в башкирском городе Салават Лилия Касьянова объяснила, почему ее коллеги посмеялись над данными о своих зарплатах. По ее словам, с 2016 года выплаты медикам значительно снизились, так как клиника фактически перешла в частные руки. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

Доктор пояснила, что три года назад в лечебнице произошла оптимизация, и она присоединилась к городской больнице, а юридически перешла в государственно-частное партнерство. После этого сотрудники лишились дополнительных выплат и льготного медицинского стажа.

«У нас же вредные условия труда. Мы работаем и с инфицированными больными, работаем с гноем, кровью и так далее. Раньше у нас по закону шла [надбавка] 15 процентов за вредность. (...) Перестали платить за вредность. У нас перестал идти льготный медицинский стаж. То есть врачи определенных специальностей через 30 лет работы в государственных лечебных учреждениях имеют право на выход на пенсию. Врачи хирургического профиля — акушерского, гинекологического, общехирургического стационара — могут эти 30 лет выработать за 20 лет. (...) Вот теперь у нас вообще специальный стаж не идет», — сказала Касьянова.

По ее словам, уволилось очень много врачей, но не сразу, а в течение года. Неонатологов, докторов, которые осматривают новорожденных и выхаживают в детской реанимации, и вовсе не осталось.

«Сейчас врачи, которые уволились, чисто из жалости к детям приходят и осматривают тяжелых. Хотя у нас уже не работают. Я не знаю нюансов, но они вынуждены это делать, потому что им детей жалко, им людей жалко, понимаете? У нас неонатологической службы практически нет», — призналась Касьянова.

Она отметила, что некоторые медики в салаватском роддоме действительно получают зарплату, которую ранее озвучила директриса учреждения, но только работая сверхурочно. «Для того чтобы врачу получить такую зарплату, надо выработать три ставки. У нас есть несколько врачей, которые действительно столько получают. Они работают за троих по часам, то есть живут на работе, другими словами», — пояснила доктор.

Ранее в интернете появилось видео, на котором медики рассмеялись, услышав отчет директрисы медицинского учреждения о средних заработках по больнице. Она заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки — 35,4 тысячи, а детские медсестры — почти 30 тысяч. В комментариях под видео люди сошлись во мнении, что ссылаться на средний объем заработной платы неправильно, потому что она может сильно отличаться у разных сотрудников.

Инцидент Уфа и РБ / ВКонтакте
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