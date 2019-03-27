В роддоме со смеющимися над своей зарплатой медиками нашли нарушения

Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в единственном роддоме башкирского города Салават. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшую помощницу прокурора республики Гузель Масагутову.

По ее словам, прокурорская проверка еще не окончена. Ее результаты будут известны позднее, но нарушения трудового законодательства в роддоме уже выявлены.

После скандала со смеющимися над своими зарплатами медиками правительство региона расторгло концессионное соглашение с частной компанией «Генус» и вернуло родильный дом в государственную структуру, сообщил изданию врио главы Башкирии Радий Хабиров. В медучреждении назначена специальная комиссия.

Как заявила член Совета по правам человека Наталия Евдокимова, реальные зарплаты сотрудников роддома начинаются от 10 тысяч рублей. По ее мнению, среднее значение зарплат медиков «подогнали» под региональный уровень в плане выполнения майского указа президента России Владимира Путина.

По данным телеканала РЕН ТВ, заведующий отделением в башкирском роддома получает 22 тысячи рублей, врач акушер-гинеколог — 23, медсестра — 12, сестра-хозяйка — 11.

Как сообщила ранее одна из медсестер роддома Елена Шорохова, с того момента как медучреждение передали в частные руки, его сотрудники лишились всех выслуг и медстажа. По словам женщины, ее зарплата составляет 14 тысяч рублей. Из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки были вынуждены уволиться 14 медиков.

Видео с выступления директора башкирского роддома Альбины Фатыховой перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой появилось в сети 26 марта. Фахытова заявила, что средняя зарплата врача в учреждении — 61 тысяча рублей, акушерки — 35,4 тысячи, детской медсестры — почти 30 тысяч. Ее слова вызвали смех и овации среди медиков в зале.

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