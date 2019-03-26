Стала известна судьба роддома со смеющимися над своей зарплатой медиками

Правительство Башкирии намерено разорвать концессионное соглашение на 23 года с частной компанией «Генус», которая получила в свое распоряжение местный родильный дом и не выполнила требования к зарплатам врачей. Об этом ИА Nation News сообщила исполняющая обязанности вице-премьера республиканского правительства Ленара Иванова.

«Пришли люди в свое время с предложением о том, что они направят деньги, но в итоге ничего сделано не было. Самая главная засада в том, что врачи резко потеряли в зарплатах и в гарантиях по пенсионному обеспечению. Хотя когда роддом был в государственной собственности, там тоже были проблемы», — сказала Иванова.

Чиновница добавила, что расторжение соглашения займет время, потому что не может происходить в одностороннем порядке.

Ранее в сети появилось видео с выступления директрисы башкирского роддома Альбины Фатыховой перед членом Совета по правам человека Натальей Евдокимовой. Фахытова сообщила, что средняя зарплата врача в учреждении — 61 тысяча рублей, акушерки — 35,4 тысячи, детской медсестры — почти 30 тысяч. Ее слова вызвали смех и аплодисменты в зале, где находились ее подчиненные. Еще в конце прошлого года они жаловались на сокращение доходов и лишение льгот. В ответ директриса обвинила медиков в провокации и «выступлении на публику».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!