Засилье порнографии заставило Индию отказаться от TikTok

Суд в Индии потребовал добиться удаления приложения для создания собственных видероликов TikTok из магазинов AppStore и Google Play. Как сообщает индийское издание The Economic Times, такое решение принято из-за наличия на площадке порнографии и неприличного контента.

Суд направил просьбу министерству коммуникаций и информационных технологий Индии, которое, в свою очередь, приказало Apple и Google удалить приложение из своих онлайн-магазинов. По данным источника TechCrunch в Индии, пока приложение еще доступно на смартфонах.

Если компании пойдут навстречу индийскому ведомству, то скачать приложение станет невозможно. Тем не менее ранее скачавшие TikTok пользователи смогут и дальше продолжить им пользоваться. По словам одного из источников The Economic Times, пока компании не ответили министерству.

Создатель приложения, китайская компания ByteDance заявила, что не может отвечать за действия третьих лиц, которые пользуются приложением. В ByteDance подчеркнули, что такое решение индийских властей — «дискриминация и произвол», нарушение фундаментального права на свободу слова и самовыражения.

TikTok популярен среди молодежи Индии, отметило издание. По его данным, больше всего приложением пользуются подростки и дети младшего возраста, в особенности в небольших городах. На TikTok обращали пристальное внимание и в других странах. США, Великобритания и Индонезия также высказывали опасения в отношении приложения в связи с наличием порнографии и возможных педофилов среди пользователей.

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