Американским военным запретили пользоваться TikTok

Военнослужащим Сухопутных войск США запретили пользоваться мобильным приложением TikTok. Об этом пишет портал Military.com.

Представитель командования подполковник Робин Очоа пояснил, что это связано с потенциальной киберугрозой, которую несет китайский сервис. Он уточнил, что речь идет о запрете об установке TikTok на выданных государством смартфонах.

Аналогичный запрет был введен 21 декабря для личного состава Военно-морского флота США.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста. В КНР существует своя версия программы — Douyin. Многие пользователи TikTok используют приложение для съемки коротких юмористических видео. Также они регулярно организуют челленджи — некое задание, которое может выполнить любой желающий и опубликовать видео в сети.

TikTok имеет много поклонников в Азии, Европе и США. Ранее США, Великобритания, Индия и Индонезия высказывали опасения в отношении приложения в связи с наличием порнографии и возможных педофилов среди пользователей.

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