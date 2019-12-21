Американский военный флот запретил TikTok

Служащим американских военно-морских сил запретили использовать мобильное приложение TikTok. Об этом пишет издание The Guardian.

Согласно официальному сообщению ВМС США, TikTok может представлять собой угрозу кибербезопасности. По словам представителя Пентагона, подполковника Юрайи Орланда (Uriah Orland), запрет является частью мер, направленных на противодействие существующим и появляющимся угрозам.

В случае отказа от удаления TikTok пользователям мобильных устройств, выданных американскими государственными органами, может быть заблокирован доступ к интранету Корпуса морской пехоты США.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, его разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста. В КНР существует своя версия программы — Douyin. Многие пользователи TikTok используют приложение для съемки коротких юмористических видео. Также они регулярно организуют челленджи — некое задание, которое может выполнить любой желающий и опубликовать видео в сети.

TikTok имеет много поклонников в Азии, Европе и США. Ранее США, Великобритания, Индия и Индонезия высказывали опасения в отношении приложения в связи с наличием порнографии и возможных педофилов среди пользователей.

В октябре сообщалось, что TikTok использовала группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Террористы публиковали короткие ролики с нескольких аккаунтов, которые уже удалены.

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