Парень «надел» на ноги автомобили ради интернет-флешмоба

Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб #WalkAMileChallenge, по условиям которого пытаются представить самые разные вещи в виде обуви и пройтись в них на некоторое расстояние.

Как сообщает Daily Mail, вдохновением для челленджа послужил клип певицы Игги Азалии под названием Work, вышедший еще в 2013 году. В песни есть строчка о том, как она «прошла милю в этих лабутенах, но такую обувь не носят те, откуда она родом».

В связи с этим пользователи решили придумывать свои самые невероятные варианты обуви, чтобы пройтись с ними под этот момент из песни исполнительницы. Сначала в ход пошли резиновые варежки, пластиковые бутылки и кастрюли.

Однако затем люди начали фантазировать дальше, в том числе используя стулья, дорожные конусы, багеты и пирожные.

Юзер jaden_monty опубликовал видео, в котором приклеил свои ступни скотчем к двум автомобилям, будто машины стали его обувью.

В начале июля в сети был популярен другой флешмоб — Bottle Cap Challenge. Задача была в том, чтобы ногой отвинтить крышку с бутылки, но чтобы емкость осталась в неподвижном состоянии. Челлендж поддержали многие знаменитости. Одним из самых популярных стало видео от актера Джейсона Стэйтема.

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