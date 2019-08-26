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Мать жестоко разыграла детей и довела их до истерики

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Пользовательница TikTok Фелисити Крэйн (Felicity Crane) разыграла своих детей, сделав вид, что отрезала себе часть пальца ножом, из-за чего сыновья пришли в ужас. Видеозапись пранка стала популярной в соцсетях после публикации в Twitter.

Женщина разместила видео, шуточно назвав его «местью своим детям». Популярность пришла к ней после того, как юзер wa_wado опубликовала его в Twitter с подписью «это я, когда стану мамой». Розыгрыш посмотрели более 40 миллионов раз.

В видео Крэйн сначала нарезает морковь таким образом, чтобы овощ стал похож по форме на ее палец, а затем поливает его поддельной кровью. Палец при этом был согнут и заклеен скотчем. Ударив ножом по доске, мать начала кричать, привлекая внимание детей. Сыновья подбежали к ней и, увидев якобы отрубленный палец, пришли в состояние истерики. С криками они пытались помочь матери.

Реакция пользователей на действия женщины была неоднозначной. Некоторые оценили ее чувство юмора, отметив, что сами поверили в реальность происходящего. Другие осудили ее, посчитав это потенциальной травмой для детей. «У младшего чуть не случился сердечный приступ», — написала одна из пользовательниц.

Ранее жительница США Хейли Хэссел (Hayley Hassell) проучила свою дочь Пресли. Девочка впала в истерику от действий матери, однако женщина получила множество одобрительных отзывов от пользователей сети.

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