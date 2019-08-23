Мать довела неблагодарную дочь до истерики и заслужила похвалу в сети

Жительница США Хейли Хэссел (Hayley Hassell) проучила свою дочь Пресли и получила множество одобрительных отзывов от пользователей сети. Об этом пишет 10Daily, ссылаясь на пост женщины в Facebook.

Хэссел рассказала, что хотела порадовать девочку, купив ей пенал с куклами LOL, однако Пресли расстроилась, увидев его. Она закричала: «Это глупо! У всех в моем классе уже есть такой, и я его не хочу». Дочь кинула пенал в мусорку и ушла в свою комнату, хлопнув дверью.

Мать была возмущена таким поведением ребенка. «Я всегда обеспечивала ее всем, чем нужно, и думала, что научила ее быть благодарной», — поделилась своими чувствами Хэссел. Вместо выброшенного Пресли пенала она принесла дочери пакет формата zip-lock и велела ходить в школу с ним.

Девочка впала в истерику и захотела вернуть прежний пенал, но мать запретила ей это делать. Она сказала, что отдаст покупку ребенку, у родителей которого нет денег на такой пенал. «Возможно, я поступила слишком сурово, но я бы многое отдала, чтобы иметь все то, что есть у нее. Я верю, что благодарность поможет изменить любую ситуацию в жизни», — объяснила Хэссел.

Пользователи в комментариях похвалили женщину за то, что она сделала. «Молодец, так держать. Многие современные дети воспитаны неблагодарными», — написал один из юзеров. «Отличная работа! Дети в наше время стали совсем избалованными», — жаловался другой.

В июле мужчина искусно проучил соседа-курильщика, бросавшего мусор на его клумбу. Пользователи сети восхитились его находчивостью.

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