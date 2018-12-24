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Мать проучила трехлетнего сына подарком-картошкой и была посрамлена

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Британка решила подарить своему трехлетнему сыну на Рождество картошку, чтобы наказать его за плохое поведение. Об этом женщина рассказала на форуме для матерей Mumsnet. На неоднозначную реакцию пользователей обратил внимание таблоид Mirror.

По словам женщины, ребенок приобрел привычку кусать своих родных и не прекращает это делать, несмотря на уговоры. Она предупредила сына, что Санта Клаус видит все детские проступки и подарит ему картошку, если тот продолжит свои выходки.

«Последней каплей стало то, что на днях он попытался укусить свою трехмесячную сестру», — сообщила мать непослушного мальчика. Тогда она напомнила ему о всевидящем Санте.

Женщина сообщила, что у ребенка будут и другие подарки, помимо картошки. Но она намерена положить ее среди других презентов, чтобы напомнить ему о расплате за поступки. Многие приятели и супруг поддержали ее в желании наказать непослушного ребенка. Однако мать отговаривает ее от такого жеста.

Британка спросила совета у посетителей форума, как ей поступить. Многие назвали ее идею отличной, заметив, что теперь у женщины нет выбора: если она пообещала наказать сына, она должна это сделать.

Однако большинство пользователей назвали праздники неподходящим временем для воспитания детей. «Дайте ему отдохнуть на Рождество. Но продолжайте свою хорошую работу по воспитанию детей после этого», — советовали они. Одна из советчиц заметила, что такой подарок ввергнет мальчика в уныние.

Ранее британка под ником poppyflorrie нашла спрятанные подарки от своего бойфренда. Она пожаловалась на форуме Mumsnet, что парень каждый год дарит ей одинаковые презенты. Посетители форума пристыдили капризную девушку.

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