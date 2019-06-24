Мужчина захотел проучить ухажера своей девушки и начал к нему приставать

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он отреагировал на приставания к его девушке со стороны коллеги. В комментариях многих рассмешил его способ уладить такую сложную проблему.

По его словам, возлюбленная предложила ему пойти на встречу с коллегами из отдела, где большинство сотрудников — мужчины. «Я знал, что есть там один парень в отделе, от действий которого моей девушке было всегда очень неудобно», — рассказал он.

Юзер отметил, что сотрудник говорил непристойности и часто слишком близко подходил к ней. Однако она при этом не хотела, чтобы парень как-то реагировал на приставания коллеги, так как это может повлиять на ее карьеру в компании.

Во время встречи с сослуживцами пользователь заметил, что тот самый сотрудник сел рядом с его девушкой и стал трогать ее за колено. Когда он сел рядом с ними и представился, ситуация не изменилась. «Я решил начать делать так же, как он. Я его обнял, погладил и начал что-то шептать ему», — объяснил он. По словам парня, сотрудника хватило на 30 секунд таких приставаний с его стороны, после чего он встал, прокричал, что он не гомосексуал, и вышел.

Остальные работники отдела рассмеялись от такого подхода, однако девушка посчитала, что ему не стоило так поступать и она могла сама справиться с ситуацией. Юзер поинтересовался, правильно ли он поступил. В комментариях многие также посчитали его способ и смешным, и эффективным, потому что таким образом он обошелся без каких-либо проявлений агрессии, но смог остановить некорректное поведение. «Похоже ему не понравилось, что с ним обращались так, как он обращается с женщинами», — заметил один из пользователей.

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