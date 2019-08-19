Мать разместила фото маленького сына и столкнулась с пугающими последствиями

Американка Андреа Ван Вагнер (Andrea Van Wagner) рассказала о том, как обнаружила фото своего сына в Instagram-аккаунте, где публиковались исключительно снимки детей спортивного телосложения. Деталями истории она поделилась с 7News.

По словам Вагнер, она разместила снимки сына со спортивных соревнований в своем профиле. Затем увидела, что на нее подписался аккаунт под названием ilikestrongkids50 («я люблю сильных детей»). Он был закрытым, однако когда Вагнер отправила запрос на подписку, спустя некоторое время создатель аккаунта его подтвердил.

«Там было около четырех тысяч изображений детей. Все спортивного телосложения, с голым торсом, а некоторые позировали и показывали мускулы на своих руках», — описала содержимое профиля Вагнер. Она нашла в аккаунте два снимка своего сына, которое лайкнули взрослые мужчины.

Когда мать связалась с автором ilikestrongkids50, он ответил, что не публикует порнографию, а затем ее заблокировал. Вагнер поставила других родителей в известность об аккаунте, и некоторые из них также нашли в этом профиле фото своих детей.

Американка обратилась в полицию, но там ей заявили, что не видят в действиях создателя страницы ничего преступного. Instagram заблокировал страницу пользователя за нарушение политики сервиса, которое, по словам представителей соцсети, состояло в сексуализации несовершеннолетних.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!