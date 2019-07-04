Мошенники украли личность ведущего и обманули сотни женщин

Хорватский телеведущий Дин Пелик (Dean Peliс) рассказал о том, как мошенники используют его личные данные для обмана множества людей. Деталями истории он поделился с Daily Mail.

По словам Пелика, за последнее время к нему обратилось как минимум 200 женщин, которые общались с авторами его фейковых профилей в соцсетях и приложениях для знакомств. Почти все из них отдали преступникам какую-то сумму денег.

Один из таких мошенников поддерживал романтические отношения со своей жертвой и даже сделал ей предложение. Он показал ей фальшивый билет, на котором было написано имя Пелика, и убедил, что скоро прилетит к ней в страну, однако этого так и не случилось.

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Другой обманщик рассказал девушке, с которой общался, что у него больная дочь, и попросил денег на ее лечение. Для этого он с помощью фоторедактора добавил на настоящее фото Пелика его двоюродную сестру.

Ведущий признался, что больнее всего ему было, когда преступники использовали фото его умершей бабушки. Он утверждает, что чаще всего мошенники просят денег под предлогом того, что прилетели в страну недавно и потеряли кредитную карту.

Пелик пытался бороться с фейковыми аккаунтами, подав заявление в полицию. Там ему сказали, что не могут ничем помочь, и посоветовали сделать его страницу в Instagram верифицированной, однако соцсеть пока не дала ведущему такого права.

В настоящий момент у Пелика 78,5 тысячи подписчиков в Instagram. Он предупреждает поклонников о мошенниках в сториз, однако, по его словам, почти каждый день он узнает о появлении новой фейковой страницы.

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