Женщина пожаловалась в полицию на киллера-мошенника

В испанском городе Мадрид арестовали женщину и ее взрослую дочь, которые пришли в полицию с жалобой на своего наемного убийцу. Об этом сообщает издание The Local.

Женщина утверждала, что ее возлюбленный мошенническим путем получил от нее более 60 тысяч евро (4,3 миллиона рублей). Она рассказала об этом дочери, а та — своему мужу. Он вызвался убить обманщика.

Мужчина заявлял, что стоит во главе испанских спецслужб, и просил семь тысяч евро (500 тысяч рублей) в качестве аванса за свои услуги. Он считал, что органы убитого можно продать за 60 тысяч евро и возместить убытки, которые тот причинил.

Когда убийство не состоялось, женщина подала два заявления в полицию: на обманувшего ее партнера и на зятя, который обещал его убить, но так и не сделал этого. В результате были арестованы и зять, и сама женщина, и ее дочь. Их обвиняют в подстрекательстве к убийству.

В 2010 году сообщалось, что житель Италии непреднамеренно оплатил собственное убийство. Он одолжил дочери пять тысяч евро, которые требовались ей для оплаты услуг киллера.

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