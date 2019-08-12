Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов

Имя герцогини Сассекской Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения, пишет The Mirror.

Отмечается, что сразу на нескольких сайтах появилась реклама «таблеток Меган», которые якобы помогают сбросить вес без диет и изнурительных занятий в спортзале. «После родов я потеряла форму. Но с помощью таблеток Кето я опять такая, как и раньше», — говорилось под снимком супруги принца Гарри.

Кроме того, мошенники опубликовали поддельное интервью с Маркл, в котором она якобы рассказывает об эффективности «чудо-средства». Букингемский дворец потребовал прекратить использовать имя герцогини в рекламных целях, отмечает издание.

Ранее сообщалось о том, что герцогиня Сассекская принесла королевской семье миллионы фунтов стерлингов. За последний год выручка с продаж сувениров с символикой британской монархии увеличилась на 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,4 миллиона долларов). Так, продажа подарочной продукции принесла королевской семье 21,7 миллиона фунтов стерлингов (27 миллионов долларов) за последние 12 месяцев.

Кроме того, был побит рекорд по количеству туристов, посещающих дворцы. За год их число увеличилось с 2,96 миллиона до 3,3 миллиона человек.

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