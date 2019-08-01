Меган Маркл создаст собственную линию одежды

Герцогиня Сассекская Меган рассказала о своих планах запустить капсульную коллекцию одежды. Об этом сообщает французская версия издания Vogue.

По информации журналистов, в сентябрьском номере журнала Vogue UK, над созданием которого работала сама Маркл, герцогиня призналась, что в ближайшие месяцы будет заниматься новым проектом. По словам жены принца Гарри, она выпустит коллекцию одежды для офиса в коллаборации с четырьмя различными брендами: Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo.

Вся прибыль, полученная от продажи вещей, будет направлена в ассоциацию Smart Works, которая предоставляет услуги безработным женщинам. Содержание коллекции пока остается в секрете.

Ранее в июле стало известно, что Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал главный редактор британской версии издания Эдвард Эннинфул.

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