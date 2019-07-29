Меган Маркл встала на защиту веснушек

Герцогиня Сассекская Меган Маркл запретила фотографу Vogue ретушировать чьи-либо веснушки во время работы над сентябрьским номером журнала в качестве приглашенного редактора. Об этом сообщает The Sun.

«Инструкции герцогини были очень простыми: “Я хочу видеть веснушки”. Для меня это было, как пройти через открытую дверь. Я люблю веснушки», — рассказал работавший с Маркл фотограф Питер Линдберг.

Одной из героинь сентябрьского номера британского Vogue, редактором которого назначили Маркл, стала модель Адвоа Абоа, чье лицо покрыто веснушками.

По словам бывшей визажистки герцогини Лидии Селлерс, Маркл всегда стремилась показать свою натуральную кожу. Сама герцогиня признавалась, что для нее видеть свои фото с заретушированными веснушками — как наступать на больную мозоль.

Ранее 29 июля стало известно, что Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.

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