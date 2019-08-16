Парень использовал «Титаник» ради получения интимных фото девушки и преуспел

Пользователь Reddit снискал славу, рассказав о том, как убедительно объяснил девушке, зачем ей присылать ему интимные фото. Его пост набрал больше 46 тысяч лайков.

Парень познакомился с девушкой в приложении Tinder. В описании ее профиля было указано, что она не отправит фото своего голого тела, поскольку когда герой фильма «Титаник» Джек нарисовал голой Розу, это кончилось катастрофой: корабль затонул. К тому же, по сюжету картины, голый рисунок женщины показали по телевизору много лет спустя.

Пользователь ответил, что хотя девушка и права, однако снятый по мотивам трагедии фильм собрал много денег в прокате, выиграл несколько «Оскаров» и стал началом карьеры для актера Леонардо ди Каприо. «Такой фильм будут помнить, и не за картину голой женщины, а за историю любви, которой они помогли развиться», — объяснил парень.

Он добавил, что если по мотивам ее голых фото тоже снимут фильм, через 84 года лента также сможет принести ей большой доход. «Твои дети будут пользоваться благами от этого годами, так что Кэтрин, сделай это не для себя, не для меня, а для детей», — завершил свое послание юзер.

Кэтрин настолько понравилось сообщение, что она показала его своей матери. Та порекомендовала дочери отправить парню фото интимных мест. Как рассказал позже сам парень, желанных снимков он так и не получил, зато получил возможность встретиться с девушкой в реальной жизни. По его словам, он увидел то, что хотел, вживую.

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