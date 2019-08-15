Изменяющим мужчинам объявили войну в Tinder

Жительница Вашингтона Эрин Коллин (Erin Colleen) заявила, что регулярно находит изменников в сети и помогает их женам и партнершам разоблачить неверных мужчин. Как сообщает Daily Mirror, таким образом она пытается помочь другим женщинам не попасть в ту ситуацию, в которой была она сама.

По словам Коллин, ей изменяли несколько раз, и это мотивировало ее не дать другим мужчинам шанса безнаказанно встречаться с другими втайне от любящих их женщин. Она находит потенциальных изменников через приложение для знакомств Tinder, где немало анкет, в которых прямо указано, что мужчина женат, но хочет отношений на стороне.

Американка пояснила, что с помощью соцсетей находит мать, девушку или жену изменника, а затем присылает им доказательства в виде переписки или интимных фото мужчины. По ее словам, узнавать такое неприятно, но женщины благодарят ее за помощь. «На дворе 2019 год, и изменникам больше не скрыться», — уверена Коллин.

В марте пользователь Reddit рассказал, что уличил свою девушку в измене после того, как ее личные фотографии случайно перенеслись в его Google-аккаунт. Ему посоветовали бросить обманщицу.

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