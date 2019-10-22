«Исламское государство» занялось вербовкой в TikTok

Китайское приложение по созданию музыкальных видео TikTok использовали террористы группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, боевики публиковали короткие ролики с нескольких аккаунтов, которые уже удалены.

Информация была получена благодаря агентству Storyful, анализирующему соцсети. Всего было обнаружено около 20 профилей, с которых публиковалась пропаганда террористов. В видеозаписях показывали в том числе поющих песни ИГ людей и женщин, говорящих о приверженности группировке. В роликах использовались звездочки и сердечки, позволяющие говорить о попытке завербовать именно молодых пользователей приложения.

Компания уже удалила эти аккаунты, так как продвижение террористических организаций на ресурсе запрещено. Ни один из профилей не был особенно популярен, лишь несколько имели более тысячи подписчиков и у одного видео было 68 лайков. По данным WSJ, ролики были удалены только после того, как на них пожаловались.

Приложение TikTok появилось в 2017 году, разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста. В КНР существует своя версия программы — Douyin. Многие юзеры TikTok используют приложение для съемки коротких юмористических видео. Также пользователи регулярно организуют челленджи — некое задание, которое может выполнить любой и опубликовать видео в сети.

TikTok имеет много поклонников в Азии, Европе и США. Ранее США, Великобритания, Индия и Индонезия высказывали опасения в отношении приложения в связи с наличием порнографии и возможных педофилов среди пользователей.

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