Россиянка потанцевала на машинах ради TikTok и вызвала гнев автовладельцев

TikTok

Жительница Казани станцевала на крышах машин ради видео для приложения TikTok и повредила автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Татарстану.

Фото: «Вечерняя Казань»

Видеозапись с танцами россиянки быстро разошлась по соцсетям. На опубликованных кадрах девушка двигается под музыку «Королева танцпола» исполнителей Джаро & Ханза на крышах припаркованных во дворе автомобилей. В какой-то момент она пытается перепрыгнуть на крышу еще одной машины, однако срывается и падает.

Как рассказали в МВД, владелец одной из машин на следующее после инцидента утро обнаружил повреждения на автомобиле, в частности, следы от обуви на крыше. «На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и очевидцев события, которые сообщили, что на крышах автомобилей танцевала неизвестная девушка», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что 19-летняя девушка самостоятельно пришла в отдел полиции и созналась в содеянном. После завершения экспертизы, которая установит степень нанесенного ущерба, будет принято процессуальное решение.

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