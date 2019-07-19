Росгвардию взволновало видео фривольного танца российского лейтенанта

Росгвардия начала проверку по факту публикации видео с человеком, исполняющим фривольный танец в форме сотрудника ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ведомстве хотят выяснить время и место происходящего в ролике, а также личность танцора и его принадлежность к Росгвардии. Кроме того, в ходе проверки будет выясняться, кто и с какой целью разместил видео в интернете.

Ролик с танцем опубликовал Telegram-канал Baza. Из сообщения следует, что лейтенант Абдулгалим Эскеров в воинской части в Москве станцевал для коллег.

Baza / Telegram

На видео молодой человек в форме сотрудника Росгвардии танцует, судя по интерьеру, в служебном кабинете. Сначала он, сидя на стуле, машет руками и разводит в стороны ноги, потом их задирает вверх. Затем он встает со стула, гладит себя по шее, кладет руку себе на ягодицу.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!