Росгвардия объяснилась за покупку финок НКВД

Управление Росгвардии по Красноярскому краю заказало финки НКВД в преддверии 2020 года — Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 12 июля, советник директора Росгвардии Валерий Грибакин сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Грибакина, помимо финок НКВД, ведомство намерено заказать ножи «Тайга», несколько видов часов, походные наборы и термосы, на что будет потрачено почти 400 тысяч рублей из федерального бюджета. На всех памятных подарках разместят знаки регионального управления Росгвардии и торжественные надписи.

Грибакин также отметил, что ножи и другие сувениры будут подарены личному составу и «ветеранам войск правопорядка» на профессиональные праздники, в том числе на День спецназа Росгвардии — 29 августа.

Прототип финки НКВД — нож Пуукко из Финляндии, который изначально использовался только в хозяйственно-бытовой сфере. В 1935 году была разработана его боевая версия, ставшая элементом экипировки сотрудников НКВД. Современные модели финки не относятся к холодному оружию — это памятный подарок.

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