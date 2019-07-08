Кокорина и Мамаева пустили на сувениры

Сысертский фарфоровый завод изготовил фарфоровые фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает ТАСС.

Статуэтки были представлены на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Отмечается, что они были изготовлены к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако стали пользоваться популярностью после оглашения приговора спортсменам.

«На них сейчас больше внимания обращают, чем на других. Они именные, поэтому стоят дороже. Татуировки, говорят, совпадают», — рассказали продавцы сувениров. По информации РИА Новости, фигурки стоят 2990 рублей.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в одну колонию в Белгородской области.

Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.

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