В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»

Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми. Об этом правоохранительные органы сообщили в Facebook.

Сообщается, что сейчас идет расследование двух таких случаев с деньгами номиналом 20 и 50 евро. В одном из них на купюрах на русском языке написано, что они «не являются платежным средством». Подозреваемому грозит тюремное заключение за подделку денег.

В мае сообщалось, что российский ЦБ хочет ввести ответственность за изготовление полиграфии, напоминающей банкноты Банка России. Перед этим злоумышленник похитил 565 тысяч рублей, сумев внести в банкомат одного из московских банков «билеты банка сувениров»

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