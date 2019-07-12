Росгвардия захотела охранять мак и коноплю

Росгвардия планирует заняться охраной выращиваемых для науки и медицины мака и конопли. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает агентство «Москва».

В ведомстве подготовили проект постановления о порядке требований к режиму охраны посевов мака и конопли. Его подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Согласно проекту, охраной посевов таких растений будут заниматься на договорной основе подразделения войск Росгвардии, а также ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, которая отвечает за организации, занимающиеся разведением наркосодержащих растений.

В законопроекте отдельно прописывается охрана опийного мака, который выращивают в промышленных целях, не связанных с производством ‎или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. К его охране планируется допустить частные охранные организации.

19 июня сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект о выращивании на территории страны конопли и опийного мака для производства лекарств и психотропных препаратов в медицинских целях, и все это для обеспечения лекарственной безопасности граждан.

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