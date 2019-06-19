В России разрешат выращивать коноплю и опийный мак

Госдума приняла законопроект о выращивании в России конопли и опийного мака в медицинских целях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 19 июня.

«Импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

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Согласно закону, культивирование опийного мака будет осуществляться федеральными государственными унитарными предприятиями, у которых есть специальная лицензия.

В декабре прошлого года сообщалось, что Россия на 100 процентов зависит от импорта наркотических субстанций для производства готовых препаратов.

До принятия закона разрешалось выращивать наркосодержащие растения в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.

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