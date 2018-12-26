В России разрешили выращивать наркотики

Российское правительство одобрило законопроект, который разрешает выращивать на территории России наркосодержащие растения для производства лекарств и психотропных препаратов в медицинских целях. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщает РБК.

Принятие закона позволит построить в России полноценную индустрию наркотических обезболивающих лекарств, обеспечив импортозамещение. «Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовую лекарственную форму, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в нашей стране», — рассказал министр.

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Мантуров отметил, что на текущий момент Россия на 100 процентов зависит от импорта наркотических субстанций, из которых уже производятся готовые препараты. Выращиванием растений и производством субстанции займутся два государственных предприятия — это московский эндокринный завод и второе предприятие ГОСНИИОХТ.

«Более того, мы будем размещать производство субстанции на предприятии в Почепе в Брянской области. Это один из объектов химутилизации, который завершил работу, и сейчас современная инфраструктура будет предоставлена для этих целей», — заявил Мантуров, отметив, что для обеспечения продукцией потребуется около 100 гектаров земли.

В перечень же разрешенных к выращиванию растений вошли: голубой лотос, грибы, содержащие силоцибин или псилоцин, кактусы, содержащие мескалин, кат, кокаиновые кусты, конопля, мак снотворный, а также наркотические маки, мимоза хостилис, роза гавайская, шалфей предсказателей и эфедра.

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