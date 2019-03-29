В США захотели сжечь преступную марихуану

В США Управление по борьбе с наркотиками решило сжечь марихуану, которая хранится в качестве вещественных доказательств. Об этом сообщает Fox 13.

Управление ищет подрядчика в штате Техас, который займется уничтожением материалов. Компания должна быть в состоянии перерабатывать по тысяче фунтов (453,6 килограмма) марихуаны в час, восемь часов в день.

Материалы по теме Дурные деньги Марихуана поднимет экономику Европы. Она поможет развитию технологий и принесет миллиарды

«Мусоросжигательный полигон будет огражден забором, который должен быть достаточно высоким, чтобы люди не могли видеть, что происходит за ним», — говорится в сообщении управления.

Отмечается, что на территории подрядчика будет установлено видеонаблюдение, а все сотрудники предприятия будут проходить тесты на наркотики раз в год.

На данный момент в США использование марихуаны в рекреационных целях полностью легально в девяти штатах и столице государства Вашингтоне. Согласно федеральному законодательству США, марихуана относится к запрещенным веществам. Хранение даже небольшого количества конопли является незаконным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!