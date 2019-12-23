Китай перечислил уступки в торговой войне с США

Госсовет Китая перечислил категории американских товаров, на которые с 1 января 2020 года будут снижены таможенные пошлины. На уступки в торговой войне с США Пекин пойдет на фоне договоренностей о первой части торговой сделки, сообщает РИА Новости.

В общей сложности меры коснутся 850 наименований, большая часть из которых — продовольственные товары. Среди них — свинина, говяжий и бараний жир, замороженная рыба, морепродукты, сыр, орехи, замороженное авокадо. Также понизятся пошлины или будет пересмотрена политика в отношении медикаментов, некоторых видов древесины и бумажной продукции.

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Пекин полностью обнулит тариф на алкалоиды, использующиеся при лечении астмы, и сырье, которое необходимо для производства лекарств против диабета.

Для развития новых технологий станут дешевле поставки феррониобия, многокомпонентных интегральных микросхем, сырья для пленки, компонентов для автоматических коробок передач.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что первая часть торговой сделки готова, стороны подпишут ее в начале января. В настоящее время, по его словам, идет техническая чистка документов.

О достижении договоренностей США и Китай сообщили 13 декабря. О деталях стороны не доложили, но подчеркивали, что довольны остались все. Позднее стало известно, что США отказались от введения пошлин 15 декабря и снизили некоторые из ныне действующих до 7,5 процента.

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