Перемирие США и Китая поставили под сомнение

США и Китай могут так и не прийти к окончательному перемирию в торговой войне, несмотря на обнадеживающие заявления с обеих сторон, пишет CNBC. Главные сомнения аналитиков касаются закупок Пекином американской сельскохозяйственной продукции.
Издание ссылается на аналитика японского брокера Nomura Тина Лу, сомневающегося в итоговом успехе. По его мнению, Китаю будет сложно соответствовать критериям, объявленным торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Главный из них — масштабные закупки сельскохозяйственной продукции.
Согласно заявлению Лайтхайзера, Пекин будет ежегодно увеличивать объем закупок американской сельхозпродукции на 16 миллиардов долларов. «Довольно скоро» закупки могут достигнуть 50 миллиардов. Предположительно, это может произойти в 2021 или 2022 году.
Лу назвал такие показатели неправдоподобными. Это подтверждается тем обстоятельством, что китайские чиновники на своей пресс-конференции избегали конкретных цифр, ограничившись общими словами о закупках американской сельхозпродукции.
13 декабря США и Китай объявили о достижении договоренностей по сделке, которая должна положить конец торговой войне. Отмечалось, что соглашение будет носить равноправный характер. Позднее стало известно, что Вашингтон отказался от введение новых пошлин, а также снизил некоторые из действующих до 7,5 процента. Пекин в свою очередь также не стал вводить новые ограничения.