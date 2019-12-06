Китай пошел на уступки США в торговой войне

Китай пошел на уступки в торговой войне с США — власти страны готовы освободить от импортных пошлин ряд американских товаров, пишет CNBC со ссылкой на заявление министерства финансов КНР. Соответствующее решение было принято правительством Китая.

Отмечается, что из-под действия ограничений будут выведены некоторые сельскохозяйственные товары, в том числе соевые бобы и свинина. Для того чтобы ввозить их в Китай без пошлин, местные компании должны будут подать соответствующие заявки.

Решение принято в связи с растущим внутренним спросом на эту продукцию. Так, китайские компании уже закупили определенный объем соевых бобов и свинины.

Материалы по теме То ли еще будет Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год

Нынешнее послабление стало очередным в рамках политики Пекина по смягчению пошлин в преддверии заключения первой фазы сделки с США, о подготовке к которой было впервые объявлено в октябре на переговорах между странами.

5 декабря представители Китая на переговорах с США заявили, что процесс движется «в соответствии с намеченным курсом» и стороны продолжают «тесное взаимодействие». При этом ранее президент США Дональд Трамп допустил перенос сделки после президентских выборов в стране, намеченных на ноябрь 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!