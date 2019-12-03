Торговую войну назвали бесконечной

Напряженные торговые отношения между США и Китаем будут продолжаться даже после заключения «первой фазы» сделки между странами, заявил IT-директор британской управляющей компании Plurimi Патрик Армстронг, которого цитирует CNBC.

«Я думаю, что [противоречия] США и Китая неразрешимы», — отметил Армстронг. По его словам, недавнее заявление американского президента Дональда Трампа о возобновлении заградительных пошлин на сталь и алюминий из Бразилии и Аргентины свидетельствует о его намерении не заканчивать глобальную торговую войну и вместо этого переключиться на новых оппонентов.

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«Я не думаю, что у нас будет новая сделка, которая приведет к возобновлению мировой торговли», — сказал Армстронг. При этом он посоветовал инвесторам скупать активы на разных рынках в преддверии заключения «первой фазы» сделки между Вашингтоном и Пекином: «Все, что вам нужно сейчас делать, чтобы заработать, — владеть каким-либо активом и ждать, что он вырастет в цене. Никто не будет в ближайшее время играть на понижение, ведь никто не хочет встретить сделку в короткой позиции».

Ранее Трамп заявил, что заключение «первой фазы» сделки, о которой было объявлено в октябре, может быть отложено до президентских выборов в США в ноябре следующего года.

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