США получили разрешение сильнее наказать Европу

Всемирная торговая организация (ВТО) установила, что Евросоюз не прекратил предоставлять незаконные субсидии своему производителю самолетов Airbus, поэтому США могут вводить против Европы новые санкции. Об этом говорится в заявлении ВТО, опубликованном на сайте организации.

По мнению арбитров, власти Франции, Германии, Испании и Великобритании продолжили помогать Airbus в производстве A350 и А380WXB, несмотря на требования из прошлого решении ВТО. В ЕС уже объявили, что больше не намерены продавать A380.

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Евросоюз может обжаловать этот вердикт до 10 декабря, но, как отмечает Bloomberg, неизвестно, когда апелляцию получится рассмотреть. Дело в том, что после десятого декабря у апелляционного органа ВТО не останется достаточного количества членов, чтобы выносить решения по новым делам.

В октябре США получили право ввести дополнительные пошлины на европейский импорт объемом 7,5 миллиарда долларов по делу о субсидиях для Airbus. Эта сумма оказалась почти в два раза больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2002 году. Решение по аналогичному иску Европы в отношении помощи Boeing со стороны правительства США ожидается в следующем году.

Судебное разбирательство между США и Европой в рамках ВТО длится 15 лет. В Евросоюзе пообещали, что обязательно ответят на любые ограничительные меры, которые захочет ввести Вашингтон. Эксперты не исключают, что такой обмен ударами закончится полноценной торговой войной между крупнейшими торговыми партнерами.

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