США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер. О перемирии в торговой войне рассказал зампредставителя Китая на международных торговых переговорах, замглавы Минкоммерции КНР Ван Шоувэнь, передает ТАСС.

По его словам, документ состоит из девяти пунктов, которые касаются защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, сельского хозяйства и продовольствия, отмечает РИА Новости.

Информацию подтвердил в своем Twitter президент США Дональд Трамп. По его словам, Пекин согласился на структурные изменения и масштабные закупки продукции американских фермеров.

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Глава Белого дома указал, что 25-процентные пошлины останутся в силе, но другие будут сокращены до 7,5 процента, а те, что должны были вступить в силу 15 декабря, отменяются. Также он пообещал, что стороны сразу же начнут переговоры о второй части сделки. «Мы не будем ждать выборов 2020 года. Это потрясающая сделка для всех!» — написал он.

Китай, как указал Ван Шоувэнь, также отказался от введения пошлин 15 декабря. Место и время подписания согласованной Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в настоящее время не определено.

В последние месяцы американские и китайские источники поставляли противоречивую информацию о деталях готовящегося соглашения. Предполагалось, что главы государств подпишут его на саммите АТЭС в Чили, но его отменили из-за беспорядков в стране. При этом Трамп не исключал, что переговоры затянутся до президентских выборов в ноябре 2020 года, а Пекин называл препятствием принятие США законов о событиях в Гонконге.

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