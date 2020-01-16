Юный блогер случайно убил себя во время съемки видео с пистолетом матери

18-летний блогер Кешав Кумар (Keshav Kumar) из Индии случайно убил себя, воспользовавшись оружием матери при съемке видео для социальной сети TikTok. Как сообщает Hindustan Times, несчастный случай произошел в деревне индийского штата Уттар-Прадеш на севере страны.

По данным полиции, 13 января Кумар попросил у матери пистолет, на который у нее имелась лицензия. «Я сначала отказала, но когда он настоял и продолжал уговаривать, то я сдалась и дала ему оружие», — пояснила мать подростка Савитри Деви (Savitri Devi).

Через некоторое время женщина услышала выстрел. Она прибежала из кухни в комнату, открыв дверь которой увидела сына лежащим на полу. Юного блогера экстренно госпитализировали, но врачи спасти Кумара не смогли.

Издание отмечает, что во время съемки подросток позировал с оружием, изображая военного с фотографии в его доме. Ребенок родился и воспитывался в семье военных.

Мать уверяет, что не знала о том, что пистолет был заряжен. Иначе, по ее словам, она никогда бы не дала сыну в руки оружие. В полиции добавили, что семья отказалась от проведения судебно-медицинской экспертизы.

В мае 2019 года российский стример и YouTube-блогер Илья Давыдов, известный под псевдонимом Мэддисон, решил разыграть зрителей. Он якобы выстрелил из пистолета во время трансляции. Однако сервис Twitch посчитал, что его действия были реальными и заблокировал аккаунт блогера.

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