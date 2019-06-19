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Блогер выставил напоказ мертвого отца и возмутил зрителей

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Блогер из Филиппин Кит Таленс (Keith Talens) нарвался на критику пользователей после того, как опубликовал видео о смерти своего отца. Ролик доступен на YouTube и в настоящий момент набрал более четырех миллионов просмотров.

Ролик начинается с того, что Таленс едет в машине вместе со своей семьей, еще не зная о трагическом событии. Члены семьи весело обсуждают детали сюрприза, который подготовили папе на День отца. Спустя несколько минут рассказ о радостной поездке резко обрывается.

На последующих кадрах Таленс в истерике оплакивает тело отца. По словам блогера, он умер от сердечного приступа. Таленс узнал об этом от мачехи, когда ехал к отцу с сюрпризом.

Юзеры в соцсетях посочувствовали утрате парня. «У меня слезы сами лились по щекам», — призналась Caryl Dela Torre. «Тот факт, что мы пытаемся удивить близких, но сами оказываемся удивленными их смертью, это самое болезненное, что может с нами случиться», — поделилась чувствами Eka.

Однако многие осудили Таленса за то, что он выставил смерть отца напоказ. «Действительно нужно было делать из смерти близкого человека контент для блога?» — возмутился один из юзеров. «Неуважительно показывать тело отца. Мог бы обрезать видео до этого момента», — написал другой.

Таленс отключил комментарии к видео и опубликовал еще один ролик, в котором попытался оправдаться перед хейтерами. Он сказал, что не стал бы снимать видео, если бы знал заранее, что его отец мертв.

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